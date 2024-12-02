Массовая драка российских подростков попала на видео

Массовая драка подростков в Самарской области попала на видео

Массовая драка подростков произошла в Новокуйбышевске Самарской области. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Самара №1».

По данным канала, толпа подростков устроила массовое побоище на улице. Причины конфликта не уточняются.

На кадрах видно, как несколько человек пинают лежащего на земле подростка ногами. За происходящим наблюдали другие подростки, некоторые предприняли попытку разнять дерущихся.

Как передают РИА Новости, полиция начала проверку по факту массовой драки. «На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, установили и опросили очевидцев произошедшего и провели другие оперативные мероприятия», — уточнили в ведомстве.

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