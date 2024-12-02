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20:24, 2 декабря 2024Россия

Массовая драка российских подростков попала на видео

Массовая драка подростков в Самарской области попала на видео
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Массовая драка подростков произошла в Новокуйбышевске Самарской области. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Самара №1».

По данным канала, толпа подростков устроила массовое побоище на улице. Причины конфликта не уточняются.

На кадрах видно, как несколько человек пинают лежащего на земле подростка ногами. За происходящим наблюдали другие подростки, некоторые предприняли попытку разнять дерущихся.

Как передают РИА Новости, полиция начала проверку по факту массовой драки. «На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, установили и опросили очевидцев произошедшего и провели другие оперативные мероприятия», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Уфе более 100 курсантов подрались на плацу перед кадетским корпусом из-за того, что старшие учащиеся обижали младших. Следователи возбудили уголовное дело.

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