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14:15, 26 ноября 2024Россия

Российские курсанты устроили массовую драку перед кадетским корпусом

В Башкирии более 100 курсантов подрались на плацу перед кадетским корпусом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Чучадеев / Коммерсантъ

В Уфе, столице Башкирии, более 100 курсантов подрались на плацу перед кадетским корпусом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям российского издания, массовое побоище началось из-за того, что старшие учащиеся обижали младших.

После инцидента в спальном районе Затон в больнице оказались десять человек. Директор кадетского корпуса отказался давать какие-либо комментарии о ситуации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

До этого в Красноярском крае 12-летний кадет выпал из окна пятого этажа, находясь в гостях у подруги. Мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Мать пострадавшего допустила, что его могли вытолкнуть из окна балкона из-за ссоры. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

ЖЗЛ
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