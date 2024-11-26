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15:24, 26 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе возбудили два уголовных дела из-за массовой драки 100 курсантов

СК возбудил два дела из-за массовой драки 100 курсантов в Уфе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российские курсанты устроили массовую драку перед кадетским корпусом

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Уфе следователи возбудили два уголовных дела из-за массовой драки учащихся школы, в результате которой пострадали несколько подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статьям 213 УК РФ («Хулиганство») и 293 УК РФ («Халатность»). По данным СК, потасовка между учениками 10-го и 11-го классов произошла вечером 25 ноября. Драка была пресечена работниками школы. Следователи выясняют причины произошедшего, также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.

Причиной конфликта с участием свыше 100 курсантов кадетского корпуса «Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой» стала надпись оскорбительного характера, которую кто-то из учащихся оставил у входа в столовую перед ужином, пишет Baza. 14 курсантов пострадали, из них 10 человек госпитализировали с полученными травмами.

16 и 18-летних курсантов разнимали офицеры-воспитатели. Опрошены 33 курсанта и трое офицеров.

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