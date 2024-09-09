Российский кадет выпал из окна в гостях у подруги

В Красноярском крае кадет выпал из окна, находясь в гостях у подруги

В Красноярском крае 12-летний кадет выпал из окна пятого этажа, находясь в гостях у подруги. Рассматривается несколько версий произошедшего, пишет Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, подросток получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Когда кадет пришел в себя, он назвал первую версию произошедшего — по его словам, его якобы толкнула девочка, к которой он пришел в гости. С его слов, с ней он общался долгое время и даже пробовал встречаться.

Позже в беседе с Kras Mash он заявил, что попросил подругу принести ему попить, а когда отпил глоток из стакана, оказалось, что внутри была не вода, а самогон.

«Пришел к ней как обычно, сидели, смотрели телевизор, баловались. Потом я пить сильно захотел. Она принесла. Было что-то прозрачное, думал — вода. А когда уже все проглотил, понял, что это не вода — спиртное. Стало плохо», — рассказал каналу кадет, добавив, что затем вышел подышать на балкон, наклонился в окно и выпал.

Со слов матери пострадавшего, его могли вытолкнуть из окна балкона из-за ссоры. Вторая сторона утверждает, что подросток упал сам, пишет канал. В деле разбирается Следственный комитет.

Ранее в Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии во второй учебный день в новом учебном году.