Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 9 сентября 2024Россия

Российский кадет выпал из окна в гостях у подруги

В Красноярском крае кадет выпал из окна, находясь в гостях у подруги

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае 12-летний кадет выпал из окна пятого этажа, находясь в гостях у подруги. Рассматривается несколько версий произошедшего, пишет Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, подросток получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Когда кадет пришел в себя, он назвал первую версию произошедшего — по его словам, его якобы толкнула девочка, к которой он пришел в гости. С его слов, с ней он общался долгое время и даже пробовал встречаться.

Позже в беседе с Kras Mash он заявил, что попросил подругу принести ему попить, а когда отпил глоток из стакана, оказалось, что внутри была не вода, а самогон.

«Пришел к ней как обычно, сидели, смотрели телевизор, баловались. Потом я пить сильно захотел. Она принесла. Было что-то прозрачное, думал — вода. А когда уже все проглотил, понял, что это не вода — спиртное. Стало плохо», — рассказал каналу кадет, добавив, что затем вышел подышать на балкон, наклонился в окно и выпал.

Со слов матери пострадавшего, его могли вытолкнуть из окна балкона из-за ссоры. Вторая сторона утверждает, что подросток упал сам, пишет канал. В деле разбирается Следственный комитет.

Ранее в Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии во второй учебный день в новом учебном году.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер самый титулованный российский военный. Он был трижды представлен к званию Героя России

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      В Кремле оценили заявление Шольца о расследовании подрыва «Северных потоков»

      В Кремле прокомментировали сообщения о якобы поставках ракет из Ирана

      Замглавы антикоррупционного отдела МВД России попался с криптовалютой от казино

      В Кремле прокомментировали прошедшие выборы в России

      В Кремле высказались о предпосылках для мирного урегулирования конфликта на Украине

      ФСБ задержала россиянку за передачу Украине данных о Российской армии

      В Кремле рассказали об отношении Путина к Маслякову

      Названа главная ошибка ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше