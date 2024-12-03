Президент Южной Кореи призвал правительство перестать мешать работе государства

Президент Южной Кореи призвал правительство не мешать работе государства

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал парламент страны немедленно перестать мешать нормальной работе государства. Его слова передает агентство Ёнхап.

«Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов и манипуляций с бюджетом», — сказал глава государства.

До этого Юн Сок Ёль заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. «Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения», — сказал он.

3 декабря глава Республики Корея объявил в стране военное положение. Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.