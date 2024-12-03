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18:00, 3 декабря 2024Мир

Протестующие предприняли попытку прорваться к зданию парламента Южной Кореи

Протестующие предприняли попытку сломать ворота к зданию парламента Южной Кореи
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Протестующие предприняли попытку сломать ворота и прорваться к зданию парламента Южной Кореи, однако полиция блокирует данные действия. Об этом сообщает агентство Yonhup.

На кадрах можно заметить протестующих, которые пытаются проникнуть через ограждения. Однако полицейские отряды держат оборону и сохраняют контроль над воротами.

Ранее лидер Демократической партии Ли Джэ Мен заявил, что военные могут арестовать оппозиционных депутатов парламента Южной Кореи, в случае если они попытаются отменить принятое президентом Южной Кореи Юн Сок Елем решение о введении военного положения.

Также агентство Yonhup приводит слова лидера правящей партии «Сила народа» Хана Дон Хун. По его словам, решение президента Юн Сок Еля ввести военное положение было «неправильным».

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