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19:39, 3 декабря 2024Мир

Путин и Эрдоган обсудили Сирию

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об это сообщили в канцелярии турецкого лидера, передает РИА Новости.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии, с одной стороны, и стремится к справедливому и прочному решению в Сирии, с другой стороны, что важно открыть больше пространства для дипломатии в регионе», — указали в пресс-службе.

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На фоне существующей в регионе обстановки «сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения в этом процессе», отметил в беседе с Путиным Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин проведет «международный телефонный разговор» с зарубежным лидером. Представитель Кремля пообещал проинформировать, «после того как он состоится».

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