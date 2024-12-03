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12:12, 3 декабря 2024Мир

В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с зарубежным лидером

Песков: Путин проведет 3 декабря телефонный разговор с зарубежным лидером
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет во вторник, 3 декабря, телефонный разговор с зарубежным лидером. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На вечер сегодня запланирован международный телефонный разговор. После того как он состоится только, мы будем вас информировать», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин ничего не передавал в Киев через канцлера Германии Олафа Шольца, с которым недавно у российского лидера состоялся телефонный разговор. Уточнялось, что глава немецкого правительства прибыл на Украину и планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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