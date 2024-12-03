ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над российским регионом

Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 3 декабря беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

Ранее беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. В Шебекино украинский беспилотник упал на автобус. Аппарат не взорвался, однако у транспортного средства разбито остекление.

Известно, что всего за ночь на 2 декабря военные перехватили и уничтожили 15 украинских летательных аппаратов. Больше всего — восемь — над Курской областью. Еще четыре сбили над Брянской области, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.