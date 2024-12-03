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17:45, 3 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о связи ослабления рубля с подорожанием шуб

Экономист Беляев: из-за курса рубля шубы в России могут подорожать на 10-15 %
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В контексте динамики курса рубля, пережившего на прошлой неделе значительное ослабление, в России могут подорожать шубы. Об этом Life.ru рассказал экономист Михаил Беляев.

«Это абсолютно точно. 10 процентов это минимально, на сколько поднимутся цены на шубы у нас», — прокомментировал специалист. По его словам, в этих пределах вырастет стоимость более дорогих моделей, а более дешевые, демократичные варианты прибавят 15 процентов.

Беляев также напомнил, что курс иностранной валюты оказывает прямое влияние на стоимость импортных товаров. Ранее на фоне падения рубля речь зашла также о подорожании зарубежной электроники и бытовой техники.

На форексе доллар на прошлой неделе доходил до 114,5 рубля, а официальный курс, который устанавливает Банк России, превышал 109,5 рубля. По словам главы ВТБ Андрея Костина, курс российской валюты, корректирующийся после резкого падения, стабилизируется на уровне чуть выше 100 рублей за доллар.

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