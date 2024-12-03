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12:46, 3 декабря 2024Путешествия

Россиянин поспорил с попутчиком из-за места на багажной полке самолета и угодил в полицию

Россиянин поспорил с попутчиком на рейсе Красноярск — Москва и угодил в полицию
Мария Борисова
Мария Борисова

Пьяный россиянин устроил дебош в самолете и угодил в полицию. Его задержание попало на видео, которое публикует Транспортная полиция Сибири.

Инцидент произошел на борту самолета, который утром 3 декабря готовился к вылету из Красноярска в Москву. Во время посадки 38-летний мужчина поспорил с попутчиком из-за места для ручной клади на багажной полке. В ходе конфликта пьяный пассажир вел себя агрессивно, ругался и мешал окружающим.

Командир воздушного судна решил снять его с рейса и вызвал на борт правоохранителей. Они доставили дебошира в дежурную часть и провели медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови россиянина.

В отношении задержанного составили административные протоколы о мелком хулиганстве и появлении в пьяном виде в общественных местах.

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