Российская полицейская в декрете задержала грабителя в магазине и попала на видео

В Кулебаках полицейская в декрете задержала мужчину, укравшего водку в магазине

В Кулебаках сотрудница полиции, находящаяся в декрете, задержала грабителя в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Нижегородской области и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как злоумышленник стоит рядом со стеллажами, а затем берет бутылку водки и пытается скрыться. За ним следует женщина в белой кутке – она задерживает мужчину на крыльце и возвращает в магазин.

По данным ведомства, все произошло в конце ноября. Посетительницей магазина, которая смогла остановить мужчину, оказалась инспектор охраны общественного порядка МО МВД России «Кулебакский» Анна Мочалова, которая уже полтора находится в отпуске по уходу за ребенком.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. Задержанному мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, сейчас он под домашним арестом.

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