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12:15, 3 декабря 2024Силовые структуры

Российские таможенники перекрыли канал контрабанды прицелов и бронезащиты в Евросоюз

Таможня перекрыла канал контрабанды военной продукции из РФ в ЕС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФТС России

Российские таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции в страны Евросоюза. Об этом сообщает Baza.

Незаконным бизнесом на пересылке товаров военного назначения занимался европеец. Он связывался через мессенджеры с жителями разных городов России, обещал гонорар в криптовалюте за отправленные ему прицелы для винтовок, средства бронезащиты и прочую военную амуницию.

20 посылок из России в Европу перехватили сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможни. Возбуждено уголовное дело.

30 ноября сообщалось, что полиция и сотрудники ФСБ во время рейда по проверке пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) нашли оружие и контрабандный алкоголь в одном из клубов Москвы.

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