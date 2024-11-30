Полиция обнаружила в клубе в Москве оружие и контрабанду в ходе проверки пропаганды ЛГБТ

Полиция Москвы нашла оружие и контрабанду во время проверки пропаганды ЛГБТ

Полиция и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время рейда по проверке пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) нашли оружие и контрабандный алкоголь в одном из клубов Москвы. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по столице.

По информации ведомства, полиция северо-востока Москвы вместе с городским управлением ФСБ провели проверку незаконной деятельности в ночном клубе на Складочной улице. Сообщается, что там осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ.

Во время обыска в клубе был обнаружен контрабандный алкоголь без акцизов. Кроме того, у неизвестного лица было изъято оружие. Оно отправлено на экспертизу.

Ранее в Новосибирске сотрудники силовых структур задержали жителя, продававшего оружие заказчикам из российских регионов и за рубежом. Его обвиняют в незаконном сбыте основных частей огнестрельного оружия и незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) огнестрельного оружия и его основных частей.