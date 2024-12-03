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21:26, 3 декабря 2024Экономика

Saxo Bank опубликовал «шокирующие» прогнозы на 2025 год

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие» прогнозы на 2025 год
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2025-й год. В частности, новая торговая политика администрации избранного президента США Дональда Трампа рискует привести к негативным последствиям для доллара, сообщили в организации.

Утверждается, что при введении Трампом пошлин против ряда стран доллар может стать дешевле на 20 процентов по отношению к другим валютам и на 30 процентов — к золоту. При этом рынок криптовалют может вырасти в четыре раза — до 10 триллионов долларов. По мнению экспертов организации, Китай и страны БРИКС станут чаще использовать обеспеченные золотом цифровые валюты, а Европа сделает упор на использование евро в торговле.

«Мы не знаем, какие из наших предсказаний повлияют на рынки в 2025 году. Мы можем точно сказать, что они являются такими, как мы и обещаем: шокирующими», — сказал директор Saxo Bank по макростратегическим прогнозам Джон Харди.

Ранее сообщалось, что введение Трампом стопроцентных пошлин для стран БРИКС может оказать негативное влияние на доллар и его роль в мировой экономике.

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