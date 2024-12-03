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21:14, 3 декабря 2024Мир

В США оценили последствия введения Трампом пошлин для БРИКС

WSJ: введение Трампом пошлин для стран БРИКС негативно скажется на долларе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matt Bishop / Keystone Press Agency / Global Look Press

Введение избранным президентом США Дональдом Трампом стопроцентных пошлин для стран БРИКС может оказать негативное влияние на доллар и его роль в мировой экономике. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Угроза Трампа по поводу воображаемой валюты [БРИКС] может негативно отразиться на долларе США», — указано в материале.

Отмечается, что подобная «экономическая война» Трампа может лишь сильнее подстегнуть страны к поиску альтернативы доллару. При этом авторы материала уверены, что евро не сможет заменить доллар, поскольку Европейский союз (ЕС) сталкивается с серьезными политическими и экономическими проблемами.

Ранее обозреватель бразильского новостного портала Cafezinho Мигел ду Росариу назвал предложенные Трампом пошлины для БРИКС выстрелом в ногу. «Это столь враждебная нападка на БРИКС, поскольку она с любой точки зрения являет собой выстрел в ногу империи, которая и так находится на последнем издыхании», — сказал он.

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