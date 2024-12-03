Предложенные Трампом пошлины для БРИКС назвали выстрелом в ногу

Cafezinho: угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС являются выстрелом в ногу

Угрозы Трампа ввести пошлины на товары стран БРИКС являются выстрелом в ногу. Так назвал меры победившего на президентских выборах бизнесмена по борьбе с дедолларизацией обозреватель бразильского новостного портала Cafezinho Мигел ду Росариу, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать и «не поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США». В противном случае он пригрозил установить 100-процентные пошлины на все поставляемые товары.

«Это столь враждебная нападка на БРИКС, поскольку она с любой точки зрения являет собой выстрел в ногу империи, которая и так находится на последнем издыхании», — пояснил ду Росариу.

По словам обозревателя, все больше стран и компаний отказываются от использования американской валюты, так как их отталкивают санкции США. И для стран, стремящихся к ведению торговли без доллара, запрет на экспорт в США со стороны Трампа, продиктованный отчаянием, лишь усиливает необходимость создания более надежных торговых пространств, «менее уязвимых для прихотей отчаявшейся и упаднической империи».

Ранее власти Бразилии назвали заявления Трампа бессмысленными и провокационными. В МИД южноамериканской страны подчеркнули, что эти угрозы «не имеют смысла», а будущий глава Белого дома будет учитывать сложившееся положение дел в мировой экономике и не станет принимать указанные меры после вступления в должность.