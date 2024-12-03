Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 3 декабря 2024Экономика

Предложенные Трампом пошлины для БРИКС назвали выстрелом в ногу

Cafezinho: угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС являются выстрелом в ногу
Вячеслав Агапов

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Угрозы Трампа ввести пошлины на товары стран БРИКС являются выстрелом в ногу. Так назвал меры победившего на президентских выборах бизнесмена по борьбе с дедолларизацией обозреватель бразильского новостного портала Cafezinho Мигел ду Росариу, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать и «не поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США». В противном случае он пригрозил установить 100-процентные пошлины на все поставляемые товары.

«Это столь враждебная нападка на БРИКС, поскольку она с любой точки зрения являет собой выстрел в ногу империи, которая и так находится на последнем издыхании», — пояснил ду Росариу.

По словам обозревателя, все больше стран и компаний отказываются от использования американской валюты, так как их отталкивают санкции США. И для стран, стремящихся к ведению торговли без доллара, запрет на экспорт в США со стороны Трампа, продиктованный отчаянием, лишь усиливает необходимость создания более надежных торговых пространств, «менее уязвимых для прихотей отчаявшейся и упаднической империи».

Ранее власти Бразилии назвали заявления Трампа бессмысленными и провокационными. В МИД южноамериканской страны подчеркнули, что эти угрозы «не имеют смысла», а будущий глава Белого дома будет учитывать сложившееся положение дел в мировой экономике и не станет принимать указанные меры после вступления в должность.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      В Грузии заявили о большом количестве иностранцев среди протестующих

      В российском городе бешеная собака прорвалась на лекцию к студентам

      Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

      Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Минобороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше