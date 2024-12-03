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16:01, 3 декабря 2024Мир

Стало известно об участии силы спецопераций Украины в боях в Сирии

Al Mayadeen: силы спецопераций Украины воюют в Сирии на стороне боевиков
Семен Александров (редактор)

Фото: The White Helmets / Handout / Reuters

Разведывательное подразделение центра специальных операций Службы безопасности Украины «Белые волки» воюет в Сирии на стороне боевиков. Об этом сообщает телеканала Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Отмечается, что в социальных сетях распространились фотографии, на них которых изображены украинские бойцы, участвующие в боях в Алеппо и Хаме. «Белые волки» специализируются на разработке и использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Украинское специальное подразделение располагает передовым разведывательным оборудованием и технологиями. Его миссия, как личного состава, так и авиации, начинается с изучения целей перед нанесением по ним ударов вместе с командой снайперов», — сообщил телеканал.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили десятки террористов на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама.

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