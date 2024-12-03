Ставшая трендом благодаря принцессе Диане обувь вернулась в моду

Vogue: ставшие трендом благодаря принцессе Диане слингбэки вернулись в моду

Ставшая трендом благодаря принцессе Диане в 1990-х годах обувь вернулась в моду. Соответствующий материал приводит французская версия журнала Vogue.

Речь идет о слингбэках — туфлях с ремешком на открытой пятке, которые оказались более нарядной и менее официальной версией традиционных лодочек. Отмечается, что в июне 1997 года принцесса Уэльская пришла в «Альберт-холл» на балет «Лебединое озеро» в бледно-голубом мини-платье Catherine Walker и атласных слингбэках бренда Jimmy Choo в тон.

Данный образ особы из королевской семьи положил начало повсеместной популярности упомянутых туфель. «Это действительно стало спусковым крючком», — отметила креативный директор Jimmy Choo Сандра Чой.

При этом в настоящее время слингбэки вновь привлекли внимание дизайнеров. Так, подобные модели презентовали известные марки Saint Laurent, Bottega Veneta, Jacquemus и Chloe.

В ноябре сообщалось, что популярные в 2000-х годах ботильоны вернулись в моду благодаря дизайнерам.