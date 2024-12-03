Стюардесса в мини забралась на тележку для еды в самолете и взбудоражила иностранцев

Стюардесса американской авиакомпании Delta Air Lines забралась на тележку для еды в самолете, сделала фото и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позировала на камеру в фиолетовом платье мини. Свой образ девушка дополнила туфлями на высоком каблуке, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Милая», «Хорошенькая», «Великолепная», «Такая красивая», «Восхитительная», — написали они.

Ранее другая стюардесса назвала самый раздражающий вопрос пассажиров самолета во время полета. Так, бортпроводница Белла пожаловалась, что путешественники всегда спрашивают, какая выпивка есть на борту, хотя перед ними лежит меню.