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21:14, 3 декабря 2024Силовые структуры

Трое мужчин расправились с семерыми россиянами и захотели отправиться на СВО

«Ъ»: начался процесс по уголовному делу об убийстве 7 человек в селе Деревянном
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Верховном суде Карелии начался процесс по уголовному делу трех ранее неоднократно судимых местных жителей, которые обвиняются в расправе над семерыми людьми и изнасилованиях в селе Деревянном. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, фигурантами дела являются Максим Бочкарев, Александр Дмитриев и Игорь Софонов. Последний, отбывая наказание в колонии за ранее совершенное преступление, подписал контракт с подразделением «Шторм Z» и в 2023 году отправился в зону специальной военной операции (СВО).

Летом 2023 года Софонов прибыл в Карелию на лечение и реабилитацию, получив травму во время боевых действий. В республике мужчина начал употреблять спиртные напитки, а в один из дней отправился к друзьям в Деревянное. Трагедия случилась в ночь на 1 августа.

По версии следствия, трое мужчин вскрыли дверной замок на одном из домов в переулке Дружбы, проникли внутрь и избили до смерти хозяина. Его родственника, который пытался помочь потерпевшему, фигуранты закололи ножом, а затем сожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. Далее они переместились в другой дом, где изнасиловали женщину и расправились с ней. Расправившись еще с тремя мужчинами, злоумышленники устроили поджог. Уточняется, что детей фигуранты не трогали — те впоследствии участвовали в их опознании.

Мужчин задержали по горячим следам. Один из них — Бочкарев — дал показания на своих сообщников и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Предварительно, из его показаний силовики узнали еще об одном преступлении — изнасиловании и расправе над жительницей села, тело которой было закопано на ферме. Сделку с ним, в конце концов, расторгли.

Сейчас троим фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Они уже заявили о своем желании отправиться на СВО в качестве штурмовиков.

Свою вину мужчины признали частично. Дело слушается в закрытом режиме из-за наличия статьи о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее стало известно, что суд в Ленинградской области рассмотрит дело против 23-летнего гражданина Таджикистана, совратившего 13-летнюю школьницу.

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