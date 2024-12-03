Иностранец развратил 13-летнюю россиянку и попал под суд

В Ленобласти суд рассмотрит дело гражданина Таджикистана, совратившего школьницу

В Ленинградской области суд рассмотрит дело против 23-летнего гражданина Таджикистана, совратившего 13-летнюю школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае иностранец в квартире в городе Мурино приставал к несовершеннолетней. Другие подробности не раскрываются.

Возбуждено дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина попытался изнасиловать 18-летнюю девушку, которая вытряхивала коврик у квартиры.

