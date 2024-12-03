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20:43, 3 декабря 2024Силовые структуры

Иностранец развратил 13-летнюю россиянку и попал под суд

В Ленобласти суд рассмотрит дело гражданина Таджикистана, совратившего школьницу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ленинградской области суд рассмотрит дело против 23-летнего гражданина Таджикистана, совратившего 13-летнюю школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае иностранец в квартире в городе Мурино приставал к несовершеннолетней. Другие подробности не раскрываются.

Возбуждено дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина попытался изнасиловать 18-летнюю девушку, которая вытряхивала коврик у квартиры.

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