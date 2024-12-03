Александр Беглов назвал Крыловский научный центр лидером в разработке морских технологий

Александр Беглов: Крыловский научный центр — лидер отечественного судостроения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетили сегодня Крыловский государственный научный центр. Это исследовательское учреждение проводит экспертизу практически всех новых проектов отечественных кораблей и судов, разрабатывает кораблестроительные программы и занимается фундаментальными научными изысканиями в области морской техники.

На рабочей встрече с директором центра Олегом Савченко и представителями Минпромторга России обсуждались перспективные направления исследований и разработок, в том числе для Северного морского пути, а также реконструкция ряда объектов центра.

«Уже 130 лет Крыловский центр — важнейшая опора русского флота, мозг российского судостроения. Здесь решается важнейшая задача, поставленная президентом, — создается и укрепляется технологический суверенитет нашей Родины в критически важных отраслях. Петербург всегда был флагманом отечественного кораблестроения и судостроения, а наш Крыловский центр остается лидером в разработке морских технологий. Большинство прорывных идей и проектов рождается здесь», — подчеркнул Александр Беглов.

Николай Патрушев, в свою очередь, напомнил, что в непростые для экономики России 1990-е годы, подготовленные центром программы, позволили сохранить потенциал отрасли, в том числе кадровый, придать новый импульс дальнейшему развитию отечественного кораблестроения и судостроения.

«В результате санкционного давления обозначился ряд проблем, в первую очередь связанных с недостатком отечественного судового комплектующего оборудования. Уровень научно-технического развития судостроительной отрасли должен неуклонно повышаться с целью создания в нашей стране новой конкурентоспособной морской техники. В первую очередь, это отечественное судовое комплектующее оборудование. При этом необходимо обеспечить экологичность морского и речного транспорта. В связи с этим актуальный вопрос — проектирование инновационных судов с энергетической установкой на водородном топливе. Развитие Крыловского центра видится как один из основополагающих элементов развития отрасли, поддержания технологического суверенитета страны, создания кораблей нового поколения, развития транспортных коридоров, включая Северный морской путь, освоения углеводородных и минеральных ресурсов российского шельфа и мирового океана», — сказал он.

Основанное в 1894 году учреждение прошло вместе с отечественным флотом все этапы его исторического пути. Под руководством инженера-кораблестроителя Алексея Крылова здесь возрождали военно-морские силы после русско-японской войны. Первый флот Советской России тоже создавался в «Опытовом бассейне», как тогда назывался будущий Крыловский центр. В годы блокады его сотрудники работали над восстановлением кораблей и созданием дороги жизни.

Первая отечественная атомная подлодка, первый в мире атомный ледокол — во всех этих проектах участвовали крыловцы. Центр задействован в проектировании и постройке самых лучших в мире атомных ледоколов проекта 22220, строящихся сейчас на петербургском Балтийском заводе. Все значимые проекты на шельфе также реализованы с участием крыловцев.

Центр подарил стране множество выдающихся ученых и конструкторов мирового уровня. Сегодня в нем работают более 2 тысяч высококвалифицированных специалистов. Крыловский центр оснащен самым протяженным в мире глубоководным бассейном для проведения буксировочных и самоходных испытаний надводных и подводных моделей судов и гребных винтов. Испытания новых технологий проектирования корпусов ледоколов и судов ледового плавания проводятся в ледовом опытном бассейне.

Строится также универсальный оффшорный бассейн, который будет воссоздавать условия «глубокого моря», имитировать различный рельеф дна, морские течения, ветровые и волновые нагрузки для испытания моделей кораблей, судов и морских сооружений в сложных гидрологических условиях.

«Петербург по праву гордится своим вкладом в науку и технологии. Сегодня город оказывает поддержку предприятиям, развивающим высокие технологии. Мы будем и дальше создавать условия для научных исследований. Это часть стратегии развития Петербурга как мегаполиса XXI века», — отметил Александр Беглов.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» — это ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ РФ, принимающий активное участие в выполнении Государственной программы развития гражданской морской техники, в обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.

