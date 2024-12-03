У шимпанзе обнаружили передающиеся из поколения в поколение знания

Science: шимпанзе передают знания и технологии новым поколениям подобно людям

Ученые из Цюрихского университета совместно с исследователями из университетов Сент-Эндрюса, Барселоны, Кембриджа, Констанца и Вены провели исследование, которое предполагает, что некоторые из наиболее сложных форм поведения шимпанзе могли передаваться и совершенствоваться на протяжении поколений. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Специалисты обнаружили, что шимпанзе, подобно людям, могут создавать кумулятивную культуру, хотя и на ранней стадии развития. Это означает, что они способны передавать знания и навыки из поколения в поколение, совершенствуя их с течением времени. Примером таких знаний являются сложные технологии использования инструментов для добычи пищи.

Для подтверждения своей гипотезы группа ученых применила междисциплинарный подход, объединив генетический и поведенческий анализ. Были собраны данные о генетических связях между популяциями шимпанзе и особенностями их поведения при добыче пищи. Анализ охватил 35 мест изучения шимпанзе по всей Африке.

Исследователи классифицировали виды поведения на три группы: без инструментов, с использованием простых инструментов и с применением сложных инструментов. Особое внимание было уделено сложным методам добычи пищи, таким как использование палок и стеблей для получения термитов из подземных гнезд. Выяснилось, что именно сложные технологии наиболее тесно связаны с генетическими маркерами разных популяций.

У шимпанзе половозрелые самки мигрируют в новые сообщества, чтобы избежать близкородственного смешивания (инбридинга). Таким образом, гены распространяются между соседними группами, а затем дальше на протяжении лет, столетий и тысячелетий. Авторы исследования обнаружили, что именно эти миграции самок могли бы распространять любые новые культурные достижения в сообщества, в которых их не было.

Когда и сложные наборы инструментов, и их более простые версии (то есть компоненты наборов инструментов) встречаются на разных участках исследования, генетические маркеры указывают на то, что участки были связаны в прошлом с миграциями самок. Это говорит о том, что сложные версии были построены кумулятивно путем добавления или изменения простых.