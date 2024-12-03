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08:19, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии спецназ разогнал протестующих

В Тбилиси спецназ разогнал протестующих с проспекта Чавчавадзе
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Jay Kogler / Globallookpress.com

В столице ГрузииТбилиси спецназ разогнал протестующих с проспекта Чавчавадзе. Об этом пишет Formula.

По информации издания, полиция разместились на проспекте Чавчавадзе возле здания Тбилисского государственного университета. Ранее протестующие переместились сюда после разгона митинга на проспекте Руставели.

Formula пишет, что на месте находятся полицейские и водометная машина. Сообщается об одном задержанном.

Ранее у Тбилисского университета спецназ начал разгон протестующих. Сообщалось об использовании водомета для тушения костров, которые сторонники оппозиции разожгли на улице перед образовательным учреждением.

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