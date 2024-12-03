В Кремле обвинили администрацию Байдена в затягивании украинского конфликта

Песков: Байден подливает масло в огонь, затягивая украинский конфликт

Администрация президента США Джо Байдена подливает масло в огонь, затягивая украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нынешняя администрация преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, администрация действующего американского лидера «делает все возможное с тем, чтобы дальше подливать масло в огонь».

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин намерен провести телефонный разговор с зарубежным лидером 3 декабря.