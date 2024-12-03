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00:21, 4 декабря 2024Мир

В НАТО предрекли длительный поиск консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс

Reuters: на поиски консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО уйдут месяцы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

На поиски консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО уйдут месяцы, предрек высокопоставленный дипломат альянса. Его слова приводит Reuters.

«На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в ходе заседания глав МИД стран блока в Брюсселе 3-4 декабря будет обсуждаться усиление позиций Украины в следующем году на фоне возможного начала переговоров.

Дипломат отметил, что этого можно добиться путем увеличения военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов, а также активизацией мобилизации в республике.

Во встрече глав МИД НАТО примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Ранее он попросил Североатлантический альянс пригласить Украину в блок на этом заседании. Однако, по оценке ряда стран-членов, подобное развитие событий маловероятно.

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