В Петербурге коммунальщики выставили блокаднице несуществующий долг за ЖКУ

В Петербурге блокаднице выставили несуществующий долг за ЖКУ в 43 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге жительнице блокадного Ленинграда выставили несуществующий долг за ЖКУ. В дело вмешалась прокуратура, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управляющая компания утверждала, что россиянка не оплачивала коммунальные услуги с февраля по март 2019 года, а также с сентября 2019 года по октябрь 2020-го. Общая сумма задолженности превысила 43 тысячи рублей.

Сотрудники установили, что в указанные периоды пенсионерка вносила оплату, а ошибка с расчетами возникла по вине управляющей компании. После вмешательства ведомства был произведен перерасчет платежей.

Ранее в Хабаровске пенсионеры подрались с сотрудником управляющей компании, который попытался подключить к щитку в их доме неизвестный кабель. Инцидент попал на видео.