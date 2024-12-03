Пенсионеры из российского города подрались с коммунальщиком из-за кабеля и попали на видео

Пенсионеры из Хабаровска подрались с коммунальщиком из-за кабеля

В Хабаровске пенсионеры подрались с сотрудником управляющей компании из-за неизвестного кабеля. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

Жители дома по переулку Трубный заметили, как коммунальщики пытаются подключить к щитку в их здании провод от соседнего строящегося жилого комплекса. Пара пожилых собственников силой не дала сотруднику УК пронести шнур в здание — на видео женщина и мужчина вырывают кабель из рук мужчины.

Ранее в Челябинске жильцы затопленных фекалиями домов вышли на улицы. Собственники жалуются на коммунальные аварии и требуют решить проблему.