В России объяснили выбор «Южмаша» для первой атаки «Орешником». Его связали с Лондоном и Дональдом Трампом

Царев объяснил удар «Орешником» по «Южмашу» наличием подземных цехов

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев указал, из-за чего именно для первого удара баллистической ракетой «Орешник» был выбран Южный машиностроительный завод («Южмаш») в Днепре. Его мнение приводит «Царьград».

Прежде всего он обратил внимание на то, что большая часть рабочих цехов «Южмаша» находится под землей. Всю глубинную часть завода еще в советские годы возводили с серьезными бетонными стенами с учетом вероятности ядерного удара.

Царев также отметил, что на предприятии всегда было много выходов. «Если какой-то завалит, чтобы завод, подземный завод, продолжал работать», — добавил он.

Олег Царев Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

«Южмаш» оказался связан с Лондоном и Дональдом Трампом

Царев отметил, что в прошлом «Южмаш» выдавал одну баллистическую ракету «Сатана» за несколько дней. При этом «маленькие ракеты штамповали как пирожки», но сейчас завод работает лишь с малой частью от того, что было в советское время. «И численность людей раз в десять меньше», — дополнил экс-депутат Верховной Рады.

В то же время он рассказал, что там все еще производят детали ракет. Все запчасти приходят из Великобритании.

Называют все это «Нептун» или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты Олег Царев бывший депутат Верховной Рады

По мнению Царева, Россия, атаковав «Орешником» этот завод, подала сигнал западному сообществу и лично избранному президенту США Дональду Трампу. Если бы в 2019-м американский лидер не принял решение о выходе из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то не было бы и этого удара «Орешником», указал собеседник «Царьграда».

Он также утверждает, что Россия обещала создать наземные установки как раз после выхода США из этого договора.

И вот «Орешник» — наземная установка, которая мало того, что наземная, она еще запускает ракету с высокой скоростью десять махов. И это очень приличная скорость. И есть еще разделяющиеся головки. То есть фактически созданием наземных установок мы перекроили всю систему безопасности. И теперь американцы взвешивают, смогут ли они со своими системами ПРО, которые они размещают в Европе, перехватывать эти ракеты Олег Царев бывший депутат Верховной Рады

Россия атаковала «Южмаш» новым «Орешником» в конце ноября

21 ноября стало известно, что Россия успешно ударила по предприятию ВПК Украины в Днепре. Атака была произведена ракетой «Орешник» без ядерного оснащения.

Президент России тогда пояснил, что это было сделано в ответ на украинские удары крылатыми ракетами Storm Shadow и баллистическими ракетами ATACMS с дальностью до 300 километров. В частности, на фоне атак на Курск и Брянскую область.

Киев пошел на этот шаг уже после того, как Запад дал согласие на использование дальнобойных ракет для ударов по России. 17 ноября действующий президент США Джо Байден впервые разрешил это сделать. В тот момент источники New York Times поясняли, что решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

США долгое время отказывались давать согласие на удары украинских войск по России. В Вашингтоне считали, что все это даст лишь ограниченное влияние на поле боя, но в то же время может привести к эскалации конфликта.