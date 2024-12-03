Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 3 декабря 2024Россия

В России объяснили выбор «Южмаша» для первой атаки «Орешником». Его связали с Лондоном и Дональдом Трампом

Царев объяснил удар «Орешником» по «Южмашу» наличием подземных цехов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев указал, из-за чего именно для первого удара баллистической ракетой «Орешник» был выбран Южный машиностроительный завод («Южмаш») в Днепре. Его мнение приводит «Царьград».

Прежде всего он обратил внимание на то, что большая часть рабочих цехов «Южмаша» находится под землей. Всю глубинную часть завода еще в советские годы возводили с серьезными бетонными стенами с учетом вероятности ядерного удара.

Царев также отметил, что на предприятии всегда было много выходов. «Если какой-то завалит, чтобы завод, подземный завод, продолжал работать», — добавил он.

Олег Царев

Олег Царев

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

«Южмаш» оказался связан с Лондоном и Дональдом Трампом

Царев отметил, что в прошлом «Южмаш» выдавал одну баллистическую ракету «Сатана» за несколько дней. При этом «маленькие ракеты штамповали как пирожки», но сейчас завод работает лишь с малой частью от того, что было в советское время. «И численность людей раз в десять меньше», — дополнил экс-депутат Верховной Рады.

В то же время он рассказал, что там все еще производят детали ракет. Все запчасти приходят из Великобритании.

Называют все это «Нептун» или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты

Олег Царевбывший депутат Верховной Рады

По мнению Царева, Россия, атаковав «Орешником» этот завод, подала сигнал западному сообществу и лично избранному президенту США Дональду Трампу. Если бы в 2019-м американский лидер не принял решение о выходе из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то не было бы и этого удара «Орешником», указал собеседник «Царьграда».

Он также утверждает, что Россия обещала создать наземные установки как раз после выхода США из этого договора.

И вот «Орешник» — наземная установка, которая мало того, что наземная, она еще запускает ракету с высокой скоростью десять махов. И это очень приличная скорость. И есть еще разделяющиеся головки. То есть фактически созданием наземных установок мы перекроили всю систему безопасности. И теперь американцы взвешивают, смогут ли они со своими системами ПРО, которые они размещают в Европе, перехватывать эти ракеты

Олег Царевбывший депутат Верховной Рады

Кадр: rg.ru

Россия атаковала «Южмаш» новым «Орешником» в конце ноября

21 ноября стало известно, что Россия успешно ударила по предприятию ВПК Украины в Днепре. Атака была произведена ракетой «Орешник» без ядерного оснащения.

Президент России тогда пояснил, что это было сделано в ответ на украинские удары крылатыми ракетами Storm Shadow и баллистическими ракетами ATACMS с дальностью до 300 километров. В частности, на фоне атак на Курск и Брянскую область.

Материалы по теме:
Россия изменила правила первого ядерного удара. Как удары ВСУ американскими ракетами могут начать третью мировую войну?
Россия изменила правила первого ядерного удара.Как удары ВСУ американскими ракетами могут начать третью мировую войну?
19 ноября 2024
«Беспрецедентный шаг» Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
«Беспрецедентный шаг»Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
18 ноября 2024
Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник». Что это за оружие и почему никто не может его остановить?
Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник».Что это за оружие и почему никто не может его остановить?
21 ноября 2024

Киев пошел на этот шаг уже после того, как Запад дал согласие на использование дальнобойных ракет для ударов по России. 17 ноября действующий президент США Джо Байден впервые разрешил это сделать. В тот момент источники New York Times поясняли, что решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

США долгое время отказывались давать согласие на удары украинских войск по России. В Вашингтоне считали, что все это даст лишь ограниченное влияние на поле боя, но в то же время может привести к эскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Минобороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров

      В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и врачами

      Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку с отказавшим автопилотом

      В Грузии заявили о недопустимости украинизации

      Правительство Польши призналось в ожидании переломных событий на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше