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12:47, 3 декабря 2024Экономика

В России оценили риск массового закрытия торговых центров

СТЦ: массового закрытия ТЦ в России не будет, но часть может перейти к банкам
Кирилл Луцюк

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

России не грозит массовое закрытие торговых центров. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. Его процитировало РИА Новости.

Однако часть ТЦ из-за их высокой закредитованности может перейти к банкам. При этом он подчеркнул, что исключает вероятность закрытия тысяч торговых центров.

«Такого ужаса я даже в ужасных снах не вижу», — признался Люлин.

Впрочем, он считает, что положение многих ТЦ из-за роста ключевой ставки и прогнозов по ее дальнейшему повышению очень серьезное. Сказывается также налоговое бремя. Как следствие, некоторые торговые центры могут стать более «темными и грязными», а стоимость товаров, которые там продаются, повысится.

Ранее повышение ключевой ставки Центрального банка назвали «страшным сном» для российских торговых центров. При таких ее величинах ни один уже начатый проект не будет соответствовать первоначальному бизнес-плану. Поэтому теперь отрасль надеется на содействие государства.

Также есть прогнозы, что в 2025 году российские ТЦ накроет волной банкротств. Под угрозой такого развития событий находятся больше двух сотен центров.

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