В России высказались о «бедных мальчиках» на СВО фразой «война — это вам не лобио кушать»

Депутат Бородай: многие считают пехотинцев «мясом», но они не «бедные мальчики»

Тем, кто размышляет о героях специальной военной операции (СВО) в категории «бедные наши мальчики», пора избавиться от иллюзий. Такое мнение высказал депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с «Царьградом».

Он заявил, что сейчас эти «бедные мальчики» активно участвуют в боевых действиях. Пехоте же досталась ужасная роль на СВО, указал Бородай. Он отметил, что сегодня пехотинцам «намного тяжелее, чем в прошлых войнах», и это прежде всего связано с отношением к ним. По мнению Бородая, многие люди считают солдат пехоты «мясом». В то же время важно понимать, что все они — не «бедные мальчики».

В продолжение российский чиновник пояснил, что власть не должна быть благосклонной только к одному человеку. Ей важно заботиться о стране с точки зрения всеобщего блага.

С рациональной точки зрения, я напоминаю, власть не должна любить отдельного человека. У нас все время люди очень хотят, чтобы власть персонально их любила бы. Но нет, такого никогда не было. (…) Власть — это вообще легитимное физическое насилие. И если хорошая власть существует, которая заботится о стране и будущем, то она заботится о стране с точки зрения всеобщего блага Александр Бородай депутат Госдумы

Бородай также знает людей, кто повторно подписывает контракт с Минобороны. Он видит, каких они годов рождения. Бывало, что он вычеркивал из списка пехотинцев «реально одного хорошего мальчика», так как таким «юным мальчишкой» оказался солдат 1953 года рождения. «Он [лидера правительства СССР Иосифа] Сталина застал, понимаете, да? И таких примеров не один и не два», — добавил чиновник.

В заключение он признал, что «это же война» и что люди, занимающие боевые позиции, все-таки циничные. В частности, командиры и те, кто в генеральских погонах.

Как говорил покойный, ныне известный боевик Джаба Иоселиани, «война — это вам не лобио кушать». И люди на нее приходят соответствующие. Не мальчики в розовых штанах. И да, мы сами довольно циничные люди Александр Бородай депутат Госдумы

По словам Бородая, эти люди «дырки затыкают в линии боевого соприкосновения». Их главная цель — выполнить боевые задачи, и больше ничего. «А все остальное, и человеческие отношения, и прочие прекрасные достоинства, — все потом. Какой бы ни был генерал, хороший, добрый, толковый, милый человек или злобный тролль, его задача от этого не меняется, она одна и та же: они "мясом" затыкают дырки. И так было всегда», — подытожил он.