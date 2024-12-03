Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 3 декабря 2024Россия

В России высказались о «бедных мальчиках» на СВО фразой «война — это вам не лобио кушать»

Депутат Бородай: многие считают пехотинцев «мясом», но они не «бедные мальчики»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Тем, кто размышляет о героях специальной военной операции (СВО) в категории «бедные наши мальчики», пора избавиться от иллюзий. Такое мнение высказал депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с «Царьградом».

Он заявил, что сейчас эти «бедные мальчики» активно участвуют в боевых действиях. Пехоте же досталась ужасная роль на СВО, указал Бородай. Он отметил, что сегодня пехотинцам «намного тяжелее, чем в прошлых войнах», и это прежде всего связано с отношением к ним. По мнению Бородая, многие люди считают солдат пехоты «мясом». В то же время важно понимать, что все они — не «бедные мальчики».

В продолжение российский чиновник пояснил, что власть не должна быть благосклонной только к одному человеку. Ей важно заботиться о стране с точки зрения всеобщего блага.

С рациональной точки зрения, я напоминаю, власть не должна любить отдельного человека. У нас все время люди очень хотят, чтобы власть персонально их любила бы. Но нет, такого никогда не было. (…) Власть — это вообще легитимное физическое насилие. И если хорошая власть существует, которая заботится о стране и будущем, то она заботится о стране с точки зрения всеобщего блага

Александр Бородайдепутат Госдумы

Бородай также знает людей, кто повторно подписывает контракт с Минобороны. Он видит, каких они годов рождения. Бывало, что он вычеркивал из списка пехотинцев «реально одного хорошего мальчика», так как таким «юным мальчишкой» оказался солдат 1953 года рождения. «Он [лидера правительства СССР Иосифа] Сталина застал, понимаете, да? И таких примеров не один и не два», — добавил чиновник.

В заключение он признал, что «это же война» и что люди, занимающие боевые позиции, все-таки циничные. В частности, командиры и те, кто в генеральских погонах.

Как говорил покойный, ныне известный боевик Джаба Иоселиани, «война — это вам не лобио кушать». И люди на нее приходят соответствующие. Не мальчики в розовых штанах. И да, мы сами довольно циничные люди

Александр Бородайдепутат Госдумы

По словам Бородая, эти люди «дырки затыкают в линии боевого соприкосновения». Их главная цель — выполнить боевые задачи, и больше ничего. «А все остальное, и человеческие отношения, и прочие прекрасные достоинства, — все потом. Какой бы ни был генерал, хороший, добрый, толковый, милый человек или злобный тролль, его задача от этого не меняется, она одна и та же: они "мясом" затыкают дырки. И так было всегда», — подытожил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцах ВСУ под Курском

      Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      «Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!»

      Директора российского магазина задержали за расправу над покупателем-вором

      Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

      Россиянин ушел на СВО, был ранен и не получил за это ни рубля

      На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше