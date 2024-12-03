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13:18, 3 декабря 2024Мир

В США порассуждали о подавлении протестов в Грузии и напомнили о мягкости Януковича

Американский разведчик Риттер: разгон протестов в Грузии — урок Майдана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Разгон акций протеста в Грузии свидетельствует, что грузинские власти усвоили урок Майдана 2014 года на Украине, когда бывший президент Украины Виктор Янукович не применил силу против демонстрантов. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил военный аналитик и отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Представьте себе, где бы была Украина сегодня, если бы Янукович поступил так с протестующими на Майдане в самом начал», — написал эксперт, комментируя новость о подавлении бойцами спецназа демонстрации активистов, протестующих против решения правительства приостановить начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

2 декабря несколько тысяч активистов приняли участие в антиправительственном митинге около здания парламента Грузии.

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