ТАСС: тысячи протестующих собрались около здания парламента Грузии

Тысячи протестующих собрались около здания парламента Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько тысяч активистов принимают участие в антиправительственном митинге. Участники протеста перекрыли проспект Руставели, где находится парламент. В их руках заметили флаги Грузии и Европейского союза (ЕС). Некоторые протестующие держат плакаты, призывающие правительство к отставке.

Уточняется, что около здания парламента дежурят усиленные наряды полиции. Пока участники акции не вступали в стычки с полицейскими.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что оппозиция нападает на офисы правящей партии «Грузинская мечта». По его словам, представители политического объединения не намерены реагировать на провокации.