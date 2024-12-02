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18:31, 2 декабря 2024Бывший СССР

Тысячи протестующих собрались около здания парламента Грузии

ТАСС: тысячи протестующих собрались около здания парламента Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Тысячи протестующих собрались около здания парламента Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько тысяч активистов принимают участие в антиправительственном митинге. Участники протеста перекрыли проспект Руставели, где находится парламент. В их руках заметили флаги Грузии и Европейского союза (ЕС). Некоторые протестующие держат плакаты, призывающие правительство к отставке.

Уточняется, что около здания парламента дежурят усиленные наряды полиции. Пока участники акции не вступали в стычки с полицейскими.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что оппозиция нападает на офисы правящей партии «Грузинская мечта». По его словам, представители политического объединения не намерены реагировать на провокации.

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