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18:37, 3 декабря 2024Экономика

Валюта Южной Кореи упала к доллару после введения военного положения

Курс доллара к воне вырос после введения военного положения в Южной Корее
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В ходе торгов на Forex курс доллара укрепился к воне после введения военного положения в Южной Корее. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 18:40 по московскому времени курс доллара вырос примерно на 2,3 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достиг отметки в 1436,56 воны. При этом на пике курс американской валюты находился в районе 1444 вон. Таким образом, курс доллара к воне поднялся до максимума с начала ноября 2022 года.

Падение курса южнокорейской валюты началось после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Поводом для этой меры, по его словам, стала активизация представителей «просеверокорейских сил». Кроме того, введение военного положения, как отметил глава государства, было продиктовано необходимостью «защитить свободный конституционный порядок» в Южной Корее.

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До этого в ходе экстренного совещания с правительством Юн Сок Ель заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента. По его словам, отстранить его от должности пытались представители Демократической партии страны. Действующий глава государства назвал подобные шаги «явным антигосударственным актом, который попирает конституционный порядок, подрывает законные государственные институты, направлен на развязывание восстания и гражданской войны». На этом фоне, подчеркнул он, введение военного положения было неизбежной мерой.

В свою очередь, лидер Демократической партии Ли Чжэ Мен счел действия президента неконституционными и незаконными. Он также призвал граждан выйти к зданию парламента и «защитить эту страну». По его мнению, существует высокая вероятность, что военные скоро будут мобилизованы для ареста членов Национального собрания. Ли Чжэ Мен призвал граждан противостоять подобным шагам президента.

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