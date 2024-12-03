Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:17, 3 декабря 2024Экономика

Жители ЖК «Новое Внуково» остались без воды и электричества

Mash: жители ЖК «Новое Внуково» остались без воды и электричества
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Shot

Жители жилого комплекса (ЖК) «Новое Внуково» в Новой Москве остались воды и электричества. По данным Telegram-канала Mash, замерзают в квартирах, а управляющая компания (УК) «Самолет» никак не исправляет ситуацию.

По данным жителей, воды и света нет примерно с 13:30, температура в квартирах не поднимается выше 15 градусов. При этом в управляющей компании утверждают, что произошла авария, как только электричество появляется — оно сразу же пропадает.

В беседе с Telegram-каналом Shot директор певицы Согдианы Евгений Гапонов рассказал, что люди сидят без света, воды и отопления уже несколько часов, а температура в квартирах быстро падает, отопление отключено.

В ЖК также привезли генераторы, чтобы запитать дома, однако их даже не подключили к сети. По словам Гапонова, соседи вынуждены греться в машинах или уезжать из собственных квартир. При этом в УК не сообщили, когда устранят поломки.

Ранее в жилом комплексе «Люберецкий» в подмосковных Люберцах разлилось огромное озеро из грязной воды. Помимо этого, на залитой водой детской площадке провалился асфальт. Жильцы опасаются, что к ночи воду могут не успеть откачать, в результате чего она подмерзнет и на следующий день двор превратится в каток.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц передал Путину послание из Киева. О чем он сказал российскому лидеру и что пообещал Зеленскому?

      Годами совращавшая 14-летних школьников учительница оказалась на свободе

      Отчаявшаяся выйти замуж женщина получила совет

      Трамп номинировал «одного из самых успешных бизнесменов» на должность посла в Британии

      Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей F-35

      Немецких журналистов удалили из зала во время встречи главы МИД Китая с Бербок

      Зеленский высказался о потерях среди украинских военных с начала конфликта с Россией

      Жители ЖК «Новое Внуково» остались без воды и электричества

      Зеленский пообещал пригласить Россию на второй саммит мира

      Украина нарастила число ударов по мирным объектам Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше