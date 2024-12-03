Mash: жители ЖК «Новое Внуково» остались без воды и электричества

Жители жилого комплекса (ЖК) «Новое Внуково» в Новой Москве остались воды и электричества. По данным Telegram-канала Mash, замерзают в квартирах, а управляющая компания (УК) «Самолет» никак не исправляет ситуацию.

По данным жителей, воды и света нет примерно с 13:30, температура в квартирах не поднимается выше 15 градусов. При этом в управляющей компании утверждают, что произошла авария, как только электричество появляется — оно сразу же пропадает.

В беседе с Telegram-каналом Shot директор певицы Согдианы Евгений Гапонов рассказал, что люди сидят без света, воды и отопления уже несколько часов, а температура в квартирах быстро падает, отопление отключено.

В ЖК также привезли генераторы, чтобы запитать дома, однако их даже не подключили к сети. По словам Гапонова, соседи вынуждены греться в машинах или уезжать из собственных квартир. При этом в УК не сообщили, когда устранят поломки.

Ранее в жилом комплексе «Люберецкий» в подмосковных Люберцах разлилось огромное озеро из грязной воды. Помимо этого, на залитой водой детской площадке провалился асфальт. Жильцы опасаются, что к ночи воду могут не успеть откачать, в результате чего она подмерзнет и на следующий день двор превратится в каток.