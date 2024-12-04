Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в красном купальнике

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница записала видео, на котором предстала в красном раздельном купальнике и черной прозрачной кофте, расшитой кружевом. При этом звезда продемонстрировала свою фигуру. Кроме того, она надела замшевые сапоги на каблуках в тон плавательному костюму. Завершила образ черная широкополая шляпа.

В ноябре Бритни Спирс в прозрачном платье исполнила на камеру откровенный танец. Она позировала перед фанатами в белом платье длины мини, сквозь ткань которого просвечивало леопардовое бикини. Также она надела черные туфли с массивным каблуком.