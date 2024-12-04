Медведев назвал Зеленского преступником и наркоманом с очевидной судьбой

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «просроченным нелегитимным президентом бывшей Украины», который должен исчезнуть. Об этом политик написал в Telegram.

Медведев добавил, что считает Зеленского «преступником, наркоманом и гнидой». «Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — предрек он.

Рассуждениями о судьбе президента Украины зампред Совбеза подытожил свой пост с «прозой на актуальную тему» об изменнике, слабаке, дуре и гниде. В нем Медведев заявил, что глава Южной Кореи Юн Сок Ёль, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Грузии Саломе Зурабишвили и их коллега Зеленский должны уйти в отставку.

Ранее Медведев заявил, что в случае нового майдана Зеленский позавидует судьбе ее бывшего лидера Виктора Януковича. Комментируя реакцию МИД Украины на разгон протестов в Грузии, зампред Совбеза удивился, что «квазистрана» осуждает «нормальную». Пего словам, остается ждать, как поведут себя украинские власти, когда жители республики вновь выйдут на центральную площадь Киева.