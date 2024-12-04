Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 4 декабря 2024Россия

Медведев предрек судьбу «просроченного президента» Зеленского

Медведев назвал Зеленского преступником и наркоманом с очевидной судьбой
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «просроченным нелегитимным президентом бывшей Украины», который должен исчезнуть. Об этом политик написал в Telegram.

Медведев добавил, что считает Зеленского «преступником, наркоманом и гнидой». «Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — предрек он.

Рассуждениями о судьбе президента Украины зампред Совбеза подытожил свой пост с «прозой на актуальную тему» об изменнике, слабаке, дуре и гниде. В нем Медведев заявил, что глава Южной Кореи Юн Сок Ёль, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Грузии Саломе Зурабишвили и их коллега Зеленский должны уйти в отставку.

Ранее Медведев заявил, что в случае нового майдана Зеленский позавидует судьбе ее бывшего лидера Виктора Януковича. Комментируя реакцию МИД Украины на разгон протестов в Грузии, зампред Совбеза удивился, что «квазистрана» осуждает «нормальную». Пего словам, остается ждать, как поведут себя украинские власти, когда жители республики вновь выйдут на центральную площадь Киева.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очевидцы сообщают о взрыве в Грозном. Беспилотник мог атаковать казарму полка чеченского спецназа

      Шансы россиян заработать на фондовом рынке оценили

      В МИД заявили о разрушении Украины режимом Зеленского

      Спецназовец опроверг появление российских полицейских на митингах в Грузии

      Россиянка вернулась на родину из Таиланда с головой крокодила в багаже

      Ребенок из российского города провалился под лед по пути в школу и попал на видео

      В России призвали главу МИД Германии встать за автомат

      Россиянам рассказали о «тормозном пути» инфляции

      У 55-летней женщины развился рак крови после начала лечения от рака груди

      Женщина увидела фотографии с помолвки и похудела на 57 килограммов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше