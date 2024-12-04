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10:09, 4 декабря 2024Россия

Медведев опубликовал «прозу на актуальную тему» об изменнике, слабаке, дуре и гниде

Медведев: главы Южной Кореи, Франции, Грузии и Украины должны уйти в отставку
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Южной Кореи Юн Сок Ель, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Грузии Саломе Зурабишвили и «нелегитимный президент бывшей Украины» Владимир Зеленский должны уйти в отставку. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Свою публикацию Медведев назвал «Прозаседавшиеся» и окрестил «прозой на актуальную тему». Политик написал, что Юн Сок Ель ввел в Южной Корее военное положение, Макрон не справился с правительственным кризисом, грузинский президент Зурабишвили не хочет уходить с поста по истечении полномочий, а Владимир Зеленский — «преступник, наркоман и гнида».

Макрона Медведев назвал слабаком, южнокорейского лидера — изменником, а Зурабишвили — дурой. Зеленскому зампред Совбеза предрек «позорную политическую эмиграцию» или публичную казнь. «Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть», — подытожил он.

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