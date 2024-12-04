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19:55, 4 декабря 2024Мир

На Западе заявили о конце периода обогащения семьи Байдена на Украине

Аналитик Меркурис: периоду обогащения семьи Байдена на Украине пришел конец
Семен Александров (редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Периоду обогащения семьи действующего президента США Джо Байдена на Украине пришел конец. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Это начало конца для семьи Байдена. Думаю, период, когда чиновники, их дети, а также члены Демократической партии зарабатывали много денег на Украине, закончен», — сказал он.

Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам. Избранный сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс указал на то, что американский лидер издал указ о помиловании сына за любые преступления, которые он мог совершить с 2014 года, потому что именно тогда Хантер Байден вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.

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