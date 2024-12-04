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20:59, 4 декабря 2024Мир

Победивший в Румынии кандидат в президенты выступит против военной помощи Украине

Reuters: кандидат в президенты Румынии Джеорджеску выступит против помощи Киеву
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кэлин Джорджеску

Кэлин Джорджеску. Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Независимый кандидат, победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску выступит против дальнейшего предоставления помощи Украине, если сможет одержать окончательную победу в борьбе за пост главы государства. Об этом заявил политик в интервью агентству Reuters.

«Когда я стану президентом, то прекращу дальнейшую военную помощь Украине, потому что эффективность от предоставления Киеву финансирования Европейского союзом (ЕС) является крайне сомнительной (...) Румыния не обязана придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону (...) Как я могу согласиться на это? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте», — отметил политик.

При этом Джеорджеску подчеркнул, что в случае его избрания «немедленное прекращение украинского конфликта станет приоритетом во внешней политике».

Ранее Джеорджеску заявил о поддержке избранного президента США Дональда Трампа в решениях, которые он будет принимать по Украине.

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