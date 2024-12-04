Психологи раскрыли черты характера «крутых» людей

Психологи раскрыли качества, делающие людей крутыми в глазах других

Специалист Йельского университета по когнитивным наукам Бреанна К. Нгуен и психолог из Бейлорского университета Майкл Принцинг провели совместное исследование, в котором раскрыли черты характера, делающие людей «крутыми» в глазах других. По мнению ученых, крутыми могут считать разных людей, «от охранников до свирепых воинов».

Психологи провели опрос и выяснили, что крутость определяется не только физическими характеристиками, но и чертами характера. Примечательно, что людей, которые не являются «крутыми» внешне, могут считать таковыми за счет внутренних качеств, что «воплощает более глубинную сущность крутизны».

Среди таких качеств опрошенные назвали мужество, храбрость, независимость, жесткость, уверенность, стойкость, сопротивление социальному давлению, высокую силу духа и отсутствие боязни принимать сложные вызовы.

Ранее психолог Татьяна Василькова назвала способы общения с людьми со сложным характером. По ее словам, таких людей следует выслушивать, но не нужно жалеть и пытаться решать их проблемы за них.

