Путин назвал страны Запада ненадежными партнерами

Путин: страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры

Страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры в 2022 году, разрушив торговые отношения и логистические цепочки с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!».

По его словам, тогда российские предприниматели, компании и целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий руководящих элит некоторых стран.

«Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и даже логистические цепочки», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что именно эти ненадежные партнеры хотели нанести России стратегическое поражение в том числе и на экономическом, и технологическом направлении, но очевидно, что эти планы потерпели крах.