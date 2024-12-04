Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:17, 4 декабря 2024Мир

Путин назвал страны Запада ненадежными партнерами

Путин: страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры
Семен Александров (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры в 2022 году, разрушив торговые отношения и логистические цепочки с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!».

По его словам, тогда российские предприниматели, компании и целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий руководящих элит некоторых стран.

«Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и даже логистические цепочки», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что именно эти ненадежные партнеры хотели нанести России стратегическое поражение в том числе и на экономическом, и технологическом направлении, но очевидно, что эти планы потерпели крах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Пожилая россиянка решила помочь «следствию» и осталась без жилья

      Стал известен срок передачи «Князя Пожарского» флоту

      Домохозяек призвали не выбрасывать корки от мандаринов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше