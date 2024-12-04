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17:40, 4 декабря 2024Экономика

Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

Путин поддержал возможность вывода дивидендов с ИИС-3 на другие банковские счета
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин поддержал возможность вывода дивидендов и купонов по бумагам, хранящихся на индивидуальных инвестсчетах третьего типа (ИИС-3), на внешние банковские счета. Такое заявление он сделал на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС.

Нужно разрешить инвесторам выбирать счета для зачисления дивидендов по акциям, учтенным на индивидуальных ИИС, дал понять президент. Россияне должны иметь возможность потратить данный доход в любой момент, и на те цели, которые считают нужными, уточнил он. Внесенные корректировки, по мнению Путина, смогут увеличить интерес потенциальных инвесторов к данному инструменту.

Использование долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) стало доступно россиянам с 1 января 2024 года. Их можно открывать на срок от пяти лет к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2, при этом сумма внесенных средств ничем не ограничена.

Срок действия ИИС-3 для получения налоговых льгот при заключении договора с 2024 по 2026 год будет составлять пять лет, а затем с каждым годом станет увеличиваться. Гражданам при этом смогут одобрить до трех одновременно действующих ИИС. Снимать средства с ИИС-3, не теряя предусмотренные льготы, россияне смогут для оплаты дорогостоящего лечения.

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