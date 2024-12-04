Путин пристыдил разговаривающего на английском немца

Путин порассуждал о суверенитете после обращения немца на английском языке

Президент России Владимир Путин пристыдил немецкого журналиста, обратившегося к нему на английском языке на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Трансляция мероприятия в Telegram ведет ТАСС.

«Зачем вы, немец, задаете вопрос на английском, самое важное — это уровень суверенитета», — сказал он, пояснив, что «уровень суверенитета должен быть внутри».

Рассуждая о суверенитете, российский лидер, вспомнил, как на дне рождения бывшего бундесканцлера Герхарда Шредера все говорили по-английски, даже девочки из хора на нем пели песни.

«Стыдно!» — подчеркнул Путин.

Ранее Путин одним из гарантов суверенитета России назвал ракетную систему «Орешник».