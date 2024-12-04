Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

Путин: разворот России к глобальному Югу и Востоку планомерно идет с 2000-х

Разворот России от стран Запада в сторону глобального Юга и Востока произошел не в последние годы, процесс планомерно шел с начала 2000-х. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Да Россия не развернулась, вот сейчас, в сторону глобального Юга и Востока. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается. Спокойно, поэтапно. Но мы же давно это делаем», — заявил президент.

Ранее Путин отметил, что страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры в 2022 году, разрушив торговые отношения и логистические цепочки с Россией. По его словам, тогда российские предприниматели, компании и целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий руководящих элит некоторых стран.

