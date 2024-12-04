Путин рассказал о росте и структурных изменениях экономики России

Путин: ВВП России вырос в 2024 году на 4,1 процента

Российская экономика восстановилась и демонстрирует качественные структурные изменения, заявил на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Как уточнил глава государства, такие изменения являются, возможно, «самым главным результатом (...) работы в сфере экономики за последние два-три года».

Согласно статистике, которую привел Путин, ВВП страны вырос в январе-октябре на 4,1 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го (тогда рост за весь год составил 3,6 процента).

Президент рассказал, что главным образом позитивная динамика сосредоточена в обрабатывающих отраслях производства и секторах российской экономики с высокой добавленной стоимостью.

В то же время, обратил внимание он, по состоянию на начало декабря инфляция в РФ ускорилась до 8,8 процента в годовом выражении, и речь идет о достаточно высоких уровнях, совладать с которыми должна позволить скоординированная политика правительства и Центробанка.