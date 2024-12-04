Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных горнолыжных курортах

2ГИС: день отдыха на горнолыжном курорте обойдется в среднем 16,1 тысячи рублей

День отдыха на популярных отечественных горнолыжных курортах обойдется российским туристам в среднем в 16,1 тысячи рублей. Такие данные раскрыли эксперты геосервиса 2ГИС, результаты исследования аналитиков попали в распоряжение «Ленты.ру».

«Самый экономичный вариант активного отдыха доступен в Красноярском крае и Республике Башкортостан — день на курорте "Бобровый лог" стоит в среднем 8,2 тысячи рублей, в Абзакове — 9,2 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Представители сервиса отметили, что в исследовании учитывались средняя стоимость проживания, а также расходы на еду, аренду инвентаря и катание.

Значительно дороже обойдется поездка на курорты Краснодарского края. «Сутки на "Розе Хутор" обойдутся в среднем в 24,8 тысячи рублей, на "Красной Поляне" — в 22 тысячи рублей, на "Газпроме" — 21,4 тысячи рублей», — добавили специалисты сервиса.

Тем временем за отдых в Архызе (Карачаево-Черкессия) соотечественникам придется заплатить 19,8 тысячи рублей в день, а в Шерегеше (Кемеровская область) — 19,6 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали стоимость туров на горнолыжных курортах страны этой зимой. В середине января поездка обойдется примерно в 80 тысяч рублей за двоих на пять дней.