Россияне застряли в аэропорту Сочи на семь часов из-за поломки Superjet 100

«Авиаторщина»: рейс Сочи — Тель-Авив задержали из-за поломки Superjet 100

Рейс авиакомпании «Азимут» в Израиль задержали по меньшей мере на семь часов из-за поломки самолета. Из-за этого пассажиры застряли в аэропорту, пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Сочи в Тель-Авив в 9:00 4 декабря. По данным источника, после прохождения всех предполетных процедур люди три часа ждали посадки в терминале.

Около полудня пассажиров доставили к лайнеру на автобусе, однако борт так и не добрался до взлетной полосы и через 20 минут вернулся к месту стоянки. «Толком никто не связывается и ничего не говорит. Озвучивали техническую неполадку», — пожаловалась одна из участниц рейса.

В итоге пассажиров отправили в Тель-Авив резервным бортом в 16:53. Отмечается, что обратный рейс из Израиля в Россию тоже задержался.