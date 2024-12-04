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12:13, 4 декабря 2024Россия

Российская армия нанесла поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ

МО России заявило о нанесении поражения инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская армия нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны (МО) РФ в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что удары пришлись по скоплениям живой силы и военной техники Украины в 133 районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, пояснили в Минобороны.

В ночь на среду, 4 декабря, ВСУ выпустили по шести регионам России 24 дрона.

Как уточнили в Минобороны, шесть беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областями. Информации о пострадавших и разрушениях на земле в российском ведомстве не привели.

ЖЗЛ
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